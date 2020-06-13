Королёва рассказала о поправившем ей юбку Зеленском

Певица Наташа Королёва рассказала, как нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправляя ей задравшуюся юбку.

В эфире «Люкс ФМ» 10 июня Королева отметила, что инцидент произошел несколько лет назад на съемках «Вечернего Киева». Тогда Зеленский еще был худруком студии «Квартал 95».

По словам Королёвой, она долгое время сидела, а затем ей пришлось резко встать, из-за чего узкая юбка задралась.

«Я говорю: «Володя, поправь мне, пожалуйста, юбочку. И он справился», — вспомнила певица.

При этом она выразила недоумение из-за решения Зеленского уйти в политику. Певица указала, что такому артисту стоило остаться на сцене и радовать людей.

Наташе Королёвой решением Киевсокго суда запрещен въезд на Украину с 2016 года.

В мае прошлого года бывший игрок КВН Александр Папашвили опубликовал совместное фото с Зеленским, датируемое 1997 годом.

Снимок хранился в личном фотоальбоме приморца и был сделан в Сочи во время фестиваля КВН.