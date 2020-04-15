Коронавирус обнаружили в человеческих фекалиях до проявления симтомов

15 апреля 2020     1
Коронавирус обнаружили в человеческих фекалиях до проявления симтомов

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков.

Эпидемиолог австралийской Научно-исследовательской школы здоровья населения Апарна Лал заявила, что ученые проведут исследование содержимого канализаций. По ее мнению, мониторинг сточных вод позволит отслеживать ситуацию с коронавирусом и предупреждать его вспышки.

Отмечается, что ученые в Нидерландах провели аналогичное исследование, согласно которому положительный тест на коронавирус можно определить по фекалиям до того, как появятся кашель и температура. Профессор и микробиолог Гертьян Медема из Амерсфорта заявил, что тесты с одного очистного сооружения могут представлять информацию о состоянии миллиона человек. Пробы будут взяты из канализационных сточных вод, затем ученые исследуют их в лабораториях Школы медицинских исследований имени Джона Кертина.

Профессор-иммунолог Питер Доэрти, лауреат Нобелевской премии, назвал этот метод непривлекательным. Однако, ученый согласился, что такой способ может позволить определить большое число зараженных.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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