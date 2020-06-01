Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье

1 июня 2020     15
Коронавирус выявили у двух сотрудников детсадов в Приморье

У двух сотрудников детских садов в городах Находка и Лучегорск Приморского края диагностирован коронавирус, по факту инцидента будет проведено расследование, сообщает в понедельник, 1 июня, правительство региона.

Губернатору края Олегу Кожемяко доложили о закрытии данных учреждений и проведении лабораторных исследований всех контактировавших с воспитателями лиц. В частности, результаты тестирования на COVID-19 у детей и взрослых в Находке были отрицательными.

Губернатор указал на недопустимость нахождения на работе с симптомами ОРВИ и анонсировал расследование произошедшего.

«Заболевание наверняка не проходило бесследно. Знали, видели, не обращали внимания, подвергая опасности жизни других. Необходимо проверить, как вели журнал термометрии. По этим двум случаям будет проведено расследование», — отметил глава Приморья.

26 мая Кожемяко объявил о начале первого этапа постепенного снятия ограничения в регионе.

В общей сложности, в Приморском крае на 31 мая подтверждены 1 995 случаев инфицирования с начала эпидемии, из них 19 летальных исходов. Всего выздоровели 1 075 человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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