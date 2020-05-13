Коронавирус вызвал серьезные нарушения иммунитета

Китайские ученые выяснили, что в тяжелых случаях коронавирус вызывает серьезные нарушения в иммунной системе, при этом одни клетки становятся более активными, другие — менее. Статья специалистов опубликована в журнале Nature Medicine.
Исследователи проанализировали иммунные клетки респираторной системы, в том числе те, что содержатся в бронхах и альвеолах, у людей с различной степенью тяжести COVID-19. Образцы были взяты у трех пациентов с умеренными симптомами, шести пациентов в тяжелом или критическом состоянии и трех здоровых людей.
У тяжелобольных пациентов в жидкости, извлеченной из легких во время процедуры бронхоальвеолярного лаважа, наблюдалось избыточное количество моноцитарных макрофагов, усиливающих воспалительные реакции. Другие типы клеток, например, миелоидные дендритные клетки, плазмоцитоидные дендритные клетки и Т-лимфоциты, оказались на более низком уровне, чем у пациентов с умеренным COVID-19.
При тяжелом течении болезни наблюдается также высокий уровень цитокинов, которые выделяются макрофагами в легких. Таким образом, макрофаги способствуют интенсивному воспалению в бронхах и альвеолах и цитокиновому шторму — неуправляемой иммунной реакцией, которая приводит к нарушению работы организма и смерти больного.
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Источник: Лента.Ру