Коронавирус вызвал всплеск интереса к БДСМ

13 апреля 2020     18
Коронавирус вызвал всплеск интереса к БДСМ

Эпидемия, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, привела к всплеску интереса к БДСМ. Об этом The Daily Beast сообщила популярная доминатрикс с псевдонимом госпожа Ева, живущая на Бали и имеющая клиентов по всему миру.

Она утверждает, что после введения карантинных мер заметила приток новых пользователей на своем сайте. «Первая волна была в январе, когда карантин объявили в Китае, — пишет женщина. — Другая, еще больше, началась, когда стали закрываться крупные города в Соединенных Штатах».

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По ее словам, во время эпидемии среди ее клиентов повысился интерес к ролевым играм, в которых доминатрикс играет роль матери, а они — беспомощных детей. «После начала карантинов и самоизоляции я вижу чуть более высокую потребность во внимании и утешении, а также в чувстве защищенности, которое они дают», — рассказывает госпожа Ева.

Из-за эпидемии общение с клиентами пришлось перенести в онлайн. Они общаются по видеосвязи, обсуждают свою жизнь и строят планы на будущее. «Не думаю, что наши отношения особенно изменились, — считает госпожа Ева. — Возможно, чуть больше неопределенности, но я остаюсь лидером, а они — по-прежнему на моем попечении».

В марте лондонская доминатрикс, работающая под псевдонимом Зои Нуар, рассказала, как заставляет мужчин убирать ее квартиру и берет за это сотни фунтов стерлингов. Дохода, который приносит это занятие, хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать.

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Источник: Лента.Ру

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