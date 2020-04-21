Корпорация МСП запустила «антикризисный» лизинговый продукт

21 апреля 2020     7
Корпорация МСП запустила «антикризисный» лизинговый продукт

Корпорация МСП объявила о запуске нового лизингового продукта «Устойчивое развитие» , в рамках которого предусмотрены более гибкие условия для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

В рамках нового продукта минимальная сумма финансирования снижена с 2,5 миллиона рублей до 500 тысяч, а максимальный срок лизинга увеличен с 60 до 84 месяцев.

Для предпринимателей предусматриваются более лояльные условия по обслуживанию. В частности, устанавливается индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10 процентов от общей стоимости снижен авансовый платеж.

Доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод в эксплуатацию), финансируемая региональными лизинговыми компаниями, дочерними структурами Корпорации МСП, увеличена с 10 до 25 процентов от стоимости предмета лизинга.

«В непростых условиях особенно важно использовать все возможности и инструменты поддержки бизнеса. Смягчение условий лизингового продукта сделает его более доступным для тех, кто получает, а также позволит сохранить спрос на оборудование для производителей. Это даст возможность сохранить рабочие места и поддержит производства с высокой добавленной стоимостью», — отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Для оказания дополнительной поддержки действующим лизингополучателям, которые имеют ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным графикам, региональные лизинговые компании предлагают отсрочки по уплате лизинговых платежей (в полном объеме или в части) на срок 3-6 месяцев.

Источник: Лента.Ру

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