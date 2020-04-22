Космонавт Юрчихин рассказал о самом большом желании на орбите

Больше всего на орбите российский космонавт Федор Юрчихин хотел посидеть на стуле и попить чай из чашки. Об этом он рассказал в ходе онлайн-лекториума в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» в среду, 22 апреля.

«Я хочу в космосе именно сидеть на стуле, то, чего не удается, пить чай из нормальной чашечки, а не из пакетов, и эту чашечку ставить на стол, чтобы она никуда не улетала», — сказал он.

Юрчихин родился в 1959 году в Батуми. Совершил пять космических полетов суммарной продолжительностью около 673 суток и девять выходов в открытый космос суммарной длительностью более 59 часов.

8 апреля командир летящего на МКС «Союза МС-16» Анатолия Иванишина рассказал, что космонавтам нельзя набирать вес, чтобы не менялась балансировка космического корабля. Также он добавил, что разница веса между членами экипажа, занимающих правое и левое кресло, не должна быть существенной.