Космонавт Корниенко рассказал о способах пережить самоизоляцию

1 апреля 2020     20
Космонавт Корниенко рассказал о способах пережить самоизоляцию

Летчик-космонавт Михаил Корниенко, проживший 340 дней на Международной космической станции (МКС), рассказал о способах пережить самоизоляцию.

«Очень важна внутренняя установка самому себе, что конфликты ни к чему не приведут. Из двоих спорящих — один дурак, другой не прав. Знаете, такая поговорка есть. Не будем ни тем, ни другим, давайте идти на встречу — это необходимое условие работы как на орбите, так и, в общем-то, и в нынешней ситуации», — заявил герой России в беседе с РЕН ТВ во вторник, 31 марта.

Корниенко также отметил, что для эмоциональной разрядки подойдут тренировки и занятия спортом, которые можно провести и в домашних условиях.

26 марта советами о поведении во время изоляции поделился космонавт Андрей Борисенко. Он отметил, что необходимо постоянно занимать себя делами и отнестись к карантинному режиму, как к психологическому тренингу, который поможет каждому усовершенствоваться.

Режим самоизоляции был введен в Москве и Московской области 29 марта. По последним данным, ограничительные меры по передвижению были приняты в более 50 регионах страны. В Якутии ограничительные меры действуют для конкретных населенных пунктов, в Амурской области — для людей старше 65 лет и групп риска, в Чечне и Краснодарском крае объявлен карантин.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Источник: Газета Известия

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