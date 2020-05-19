Котяков заявил о прогнозируемом росте числа безработных в РФ в мае и июне

Число официально зарегистрированных безработных жителей России достигло 1,6 млн, рост будет продолжаться в мае и июне. Об этом 18 мая в эфире телепередачи заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам чиновника, Минтруд «в разных сценарных условиях» рассматривал разные ситуации, пишет RT. Всего в стране прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных. Он отметил, что, согласно методике расчета Международной организации труда, общее число безработных россиян может достичь 5,3 млн человек.

«Оцениваю ситуацию как достаточно серьезную для рынка труда РФ. Но не называю катастрофической», — приводит слова Котякова телеканал «360».

Глава Минтруда заметил, что зарегистрированная безработица в России по итогам прошлого года и на начало 2020 года была в пределах 700-800 тыс. человек, уточняет «Федеральное агентство новостей». Он уточнил, что ведомство спрогнозировало нынешний рост числа безработных до 1,4 млн человек. Если бы не меры поддержки, количество высвобождаемой рабочей силы было бы гораздо больше, отметил чиновник. Министр напомнил, что россияне, лишившиеся работы с 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне получают повышенные пособия по безработице.

18 мая НСН сообщало, что, согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне (60%) больше обеспокоены возможностью заражения их или родственников коронавирусом, чем вероятной потерей работы или дохода (31%). 58% опрошенных полагают, что новый коронавирус опаснее сезонного гриппа.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около 4,6 млн человек, из которых более 311 тыс. умерли. По состоянию на 18 мая в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.

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