Котяков заявил о прохождении пика влияния пандемии на рынок труда

17 июня 2020     11
Котяков заявил о прохождении пика влияния пандемии на рынок труда

Пик негативного влияния пандемии коронавируса на российский рынок труда позади. Об этом в среду, 17 июня, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время социального форума «Эффективные антикризисные стратегии государства и бизнеса: социальный аспект», который был организован Российским союзом промышленников и предпринимателей.

«Рынок труда в Российской Федерации на сегодняшний день прошел пик пандемии значительно лучше, чем в целом ряде стран. Мы видим, что у нас уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, при этом в таких развитых странах, как Соединенные Штаты, он составлял более 13%», ― отметил глава Минтруда.

Ранее, 15 июня, Котяков сообщил, что число безработных граждан в России к 1 июня составило более 4,5 млн. Он отметил, что с средины апреля до конца мая в среднем в неделю регистрировали порядка 220–250 тыс. безработных россиян, однако за первые две недели июня только около 150 тыс. человек в неделю. Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился.

11 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении на три месяца возможности получения пособия по безработице. Также он распорядился назначать выплаты гражданам без предоставления ими справок.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Газета Известия

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