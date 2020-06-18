«Красноярские Столбы» открывают часть туристических маршрутов

18 июня 2020     19
«Красноярские Столбы» открывают часть туристических маршрутов

В нацпарке «Красноярские Столбы» с 19 июня открывается часть маршрутов. Там разрешат гулять при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.

Для туристов станут доступны четыре маршрута: «Природа — великий скульптор», «Путешествие к Китайской стенке», «Встреча с Такмаком», «Путь к Ермаку». Остальная часть рекреационной зоны пока закрыта из-за риска падения сухих деревьев и встреч с дикими животными.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, остается закрытым участок туристического маршрута от Первого до Третьего столба. Для того чтобы его обойти, есть альтернативная тропа. Причина закрытия участка — массовое усыхание пихтовых лесов и возможное падение сухостоев.

Туристический и сервисный центры, торговые павильоны, гостевой городок по-прежнему закрыты до снятия ограничений, введеных из-за пандемии коронавируса.

В начале апреля сообщалось, что сотрудники «Красноярских Столбов» всё чаще стали замечать мирно пасущихся в туристическом районе маралов. Пока толп людей в заповеднике нет, диким животным гораздо спокойнее.

Источник: Газета Известия

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