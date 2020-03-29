Кремль и Дом правительства отключили подсветку в «Час Земли»

Московский Кремль и Дом правительства отключили внешнее освещение в рамках экологической акции «Час Земли» в субботу, 28 марта.

Подсветку отключили по всему периметру Кремля, при этом подсветку штандарта президента на первом корпусе Кремля оставили, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ФСО Сергея Девятого. Кремль принимает участие ежегодно с 2013 года.

В акции приняли участие и другие города России. В Санкт-Петербурге в рамках акции отключили подсветку Эрмитажа, Петропавловской крепости, мостов через Неву, телебашни, Троицкого и Казанского соборов.

К экологической акции присоединился и Крымский мост. Его архитектурная подсветка была отключена на один час впервые с момента запуска. Подсветка Крымского моста цветами российского триколора — белыми, синими и красными светодиодами — была впервые включена в декабре 2019 года накануне запуска пассажирского железнодорожного движения на полуостров.

20 марта Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что акция «Час Земли» состоится и не будет отменена в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Главной темой в 2020 году станет лозунг «Каждый может!». Это значит, что каждый может принять участие в акции и внести свой вклад в сохранение природы.

«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Она также нацелена на привлечение внимания к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В «Часе Земли» принимают участие около 2 млрд человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тыс. городов, освещение отключают более чем на 18 тыс. архитектурных памятников. В России акция проходит с 2009 года. В 2019 году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян.

Источник: Газета Известия