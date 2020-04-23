Кремль отреагировал на расследование США по сделкам на нефть

23 апреля 2020     5
Кремль отреагировал на расследование США по сделкам на нефть

В Кремле известна информация о том, что власти США начали расследование по подозрительным сделкам с нефтяными фьючерсами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы видели сообщения СМИ, но мы не знаем насколько они соответствуют действительности», — отреагировал он. Песков указал на «большое количество ложных сообщений и вымыслов» и отметил, что воспринимать информацию нужно с «большими допусками».

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01:38 — 21 апреля

О том, что американские власти начали расследование по поводу ставок на цены на нефть стало известно ранее в четверг, 23 апреля. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США подозревает, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах ОПЕК+ и начали играть на рынке. Причем, согласно данным ведомства, ставки делали неофициальные российские лица.

20 апреля майский фьючерс WTI падал до минус 40 долларов на баррель. На этом фоне стоимость российского сорта Urals временно также опускалась до отрицательных значений. Со старта торговой сессии вторника, 21 апреля, падать начала вся мировая нефть. В Кремле призвали не беспокоиться из-за падения цен: там это называют спекулятивным и торговым моментом.

Источник: Лента.Ру

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