Крупнейшие компании отложили мероприятия из-за протестов в США

Об отсрочке важных мероприятий на фоне протестов из-за трагедии в Миннеаполисе заявили компании Sony, Airbnb и Google. Об этом сообщило в понедельник, 1 июня, агентство Bloomberg.

По информации издания, Sony перенесла виртуальную пресс-конференцию, посвященную предстоящему выходу игровой приставки Playstation 5. Презентация должна была пройти 4 июня. «Мы не считаем, что сейчас подходящее время для празднования, и мы хотим отойти в сторону и позволить услышать более важные голоса», — сообщили в компании.

Исполнительный директор оператора онлайн-сервиса по аренде жилья Airbnb Брайан Чески отменил свою речь о перспективах туризма и путешествий.

Google, в свою очередь, отложила презентацию новой операционной системы Android 11 для мобильных устройств, которая планировалась на 3 июня.

В США с прошлой недели продолжаются массовые протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Чиновники установили комендантский час в крупных городах, чтобы предотвратить ночные протесты и мародерство.

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к согражданам назвал нынешние беспорядки в Соединенных Штатах актами внутреннего терроризма.