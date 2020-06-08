Крупный бизнес-центр закрыли в Новосибирске

В Новосибирске закрыли бизнес-центр «Гринвич». Он не будет работать до тех пор, пока администрация не устранит нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Такое решение принял суд Железнодорожного района.

Проверку бизнес-центра проводила районная прокуратура совместно с МЧС. Инспекторы нашли порядка 70 нарушений.

Прокурор подал исковое заявление о запрете эксплуатации помещений. Суд посчитал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил требование о закрытии помещений ЗАО «Бизнес-Центр «Гринвич».

Как отмечает vn.ru, в здании бизнес-центра 18 этажей. В нем располагается порядка 50 организаций.

Ранее в Новосибирске по требованию прокуратуры закрыли дом престарелых. На объекте нашли грубые нарушения правил пожарной безопасности. Здание относится к категории чрезвычайно высокого риска.