«Крузенштерн» досрочно завершит кругосветку и вернется в Калининград

30 апреля 2020     19
«Крузенштерн» досрочно завершит кругосветку и вернется в Калининград

Барк «Крузенштерн» вынужден досрочно завершить свое трансатлантическое путешествие в рамках кругосветки парусных кораблей. Судно покинуло Новороссийск и сейчас направляется в Калининград. Предполагается, что барк вернется в порт приписки в начале июня.

Как пишет Калининград.Ru, решение было принято, с учетом того что основные торжества в честь 75-летия Великой Победы отменили из-за пандемии коронавируса. Кроме того, необходимо сохранить здоровье экипажа и курсантов.

«Крузенштерн» принимал участие в «кругосветке», посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими исследователями и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Барк должен был вернуться в Калининград в начале сентября.

Источник: Газета Известия

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