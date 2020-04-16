Куличи и яйца на Украине в Великую субботу будут освящать в храмах

Освящение куличей и корзин с традиционной пасхальной пищей будет проходить традиционно в храмах в Великую субботу. Об этом в среду, 15 апреля, рассказал управляющий делами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Антоний (Паканич).

«Мы исходим из того, что нельзя допустить большого скопления людей с пасхальными корзинами. Вся Великая суббота будет посвящена тому, чтобы люди без большого скопления могли прийти в храм (они будут открыты) и освятить яства», — рассказал он в интервью порталу Страна.ua, опубликованном на сайте УПЦ.

Митрополит Антоний пояснил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой епархии приходы устанавливают свои правила по освящению куличей и яиц и порядка проведения причастия и исповеди в ночь на Пасху. Также он отметил, что в тех районах городов, где у жителей нет доступа к храмам, будут организованы специальные места для проведения соответствующего пасхального обряда.

Накануне предстоятель УПЦ, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий рассказал в своем видеообращении к верующим, что проведение богослужения на Пасху будет проводиться по правилам санитарных норм, а верующие будут стоять и молиться на улице. Для тех, кто не сможет посетить службу будет проводиться трансляция на местных телеканалах.

На Украине с 12 марта из-за вспышки коронавируса действует общенациональный карантин. 6 апреля власти Украины ужесточили карантинные меры в стране. Передвижение граждан по улицам ограничено по времени, введен запрет на массовые мероприятия. Жители страны обязаны носить средства индивидуальной защиты при посещении общественных мест. За отсутствие масок украинцев могут привлечь к административной ответственности. Ограничения вводятся на срок до 24 апреля.

По последним данным минздрава Украины, в стране лабораторно подтверждены 3764 случаев заражения COVID-19, из них 108 летальных, 143 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

12 апреля стало известно, что Русская православная церковь приняла решение совершать богослужения Страстной недели в Москве в отсутствие прихожан из-за пандемии коронавируса.