Кусок скалы обрушился на трассу на Алтае

В Республике Алтай на одной из трасс в Чулышманской долине произошло обрушение скальной породы. На 41-м км дороги Балыктуюль – Балыкча на проезжую часть рухнул валун, отвалившийся от скалы.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на дорожные службы, обошлось без пострадавших. Аварийные службы организовали объезд. Насколько сильно повреждена проезжая часть не уточняется.

27 мая сообщалось о землетрясении на территории Горного Алтая. Подземные толчки были зафиксированы в 187 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Их магнитуда составляла 3,1.