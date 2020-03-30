Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

30 марта 2020     7
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства.

Лавров и Помпео договорились содействовать реализации решений саммита «группы двадцати», который прошел 26 марта в формате видеоконференции.

Также были затронуты вопросы в сфере стратегической стабильности и сирийское урегулирование. Кроме того, обсуждались некоторые проблемы двусторонних отношений.

По данным на 30 марта, в России выявили 302 новых случая заражения коронавирусом в 35 регионах. Общее число случаев заражения в стране составило 1836.

В США более 143,7 тысячи зараженных коронавирусом; 2,5 тысячи человек погибли, 4 тысячи — вылечились. Штаты обогнали все страны мира по количеству зараженных. В России официально насчитывается 1836 зараженных, большая часть из них находится в Москве.

Источник: Лента.Ру

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