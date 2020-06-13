Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию. Об этом в субботу, 13 июня, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

«Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — сообщили в МИДе.

Договоренность о соответствующем визите была достигнута между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Главы государств провели телефонную беседу 10 июня. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, а также совместные шаги в борьбе с коронавирусом и в период после окончания пандемии.

Предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся 18 мая. Тогда они обсуждали борьбу с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии. Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении россиян из Турции на родину, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.