Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

13 июня 2020     26
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию для консультаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны страны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию. Об этом в субботу, 13 июня, сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

«Министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — сообщили в МИДе.

Договоренность о соответствующем визите была достигнута между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, Главы государств провели телефонную беседу 10 июня. В ходе разговора они обсудили ситуацию в Ливии и сирийском Идлибе, а также совместные шаги в борьбе с коронавирусом и в период после окончания пандемии.

Предыдущий разговор Путина и Эрдогана состоялся 18 мая. Тогда они обсуждали борьбу с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии. Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в возвращении россиян из Турции на родину, а также за оказание гуманитарной помощи ряду российских регионов.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму продолжат действовать ограничения на границе с Украиной
В Крыму продолжат действовать ограничения на границе с Украиной

Накануне стало известно, что 15 июня 2020 года Украина возобновляет работу контрольно-пропускных пунктов «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка». Со стороны России …


СМИ: МЮ снова заинтересовался футболистом «Ростова» Норманном
СМИ: МЮ снова заинтересовался футболистом «Ростова» Норманном

19:16 Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном. РИА Новости Как сообщает Daily Express, манкунианцы находятся в …


Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на юге Японии
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло на юге Японии

19:18 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7 на юге Японии. globallookpress.com Об этом информирует Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 15:51 …


Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры
Лавров и Шойгу отправятся в Турцию на переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной …


Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Музыкант Стас Костюшкин ответил Ксении Собчак, которая в сатирическом ролике на YouTube припомнила его изнасилование в детстве. С претензией к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты