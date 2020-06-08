Лавров обсудил с главой МИД Турции борьбу с коронавирусом

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сказано в сообщении на сайте МИД 8 июня.

«Стороны предметно обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире», — отмечается на сайте ведомства. Министры условились плотно координировать действия в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонной беседы дипломаты обсудили события на Ближнем Востоке, проанализировали выполнение российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации.

Также Лавров и Чавушоглу подтвердили настрой на содействие создания условий для примирения в Ливии под эгидой ООН.

Министры поддержали скорейший выход из тупика в палестино-израильском урегулировании путем прямых переговоров сторон при поддержке «квартета» международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества.

В конце мая Чавушоглу заявил об активной работе его ведомства над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Анкара готова организовать чартерные рейсы для туристов из этих стран, отметил он.