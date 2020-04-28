Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии

28 апреля 2020     12
Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской Республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез, и об этом известно органам (…). Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», — подчеркнул он.

27 апреля официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что данные о попытке российских спецслужб отравить чешских политиков — фейк и вброс. Она добавила, что опубликованная информация требует доскональной проверки источников и происхождения.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. Утверждалось, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. После этого появились сообщения о том, что нескольких высокопоставленных чиновников взяли под усиленную охрану, в том числе главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

В 2017 году в Чехии пересмотрели роль Конева в истории. Помимо сведений о роли полководца в освобождении Праги от фашистов в 1945 году, на табличке памятника появилось упоминание о подавлении венгерского восстания 1956 года и подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968-м.

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Источник: Лента.Ру

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