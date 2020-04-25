Лавров рассказал о противоречиях в G20

Противоречия в «Большой двадцатке» (G20) были связаны с попытками найти виноватых в ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает ТАСС.
По его словам, «Группа двадцати» заинтересована в объединении усилий в противодействии коронавирусу, о чем свидетельствуют ее решения. В то же время некоторые в ней «пытались определить, кто же виноват, надо ли показать пальцем на одну или несколько стран или на Всемирную организацию здравоохранения», заявил Лавров.
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Скрытые симптомы
Ранее сообщалось, что США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств-участников G20 из-за спора о ВОЗ. Вашингтон настаивал на том, чтобы организация отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах, однако Пекин выступил против такого предложения. В результате видеоконференция была отменена в последний момент.
15 апреля Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». Решение раскритиковали в ООН и в России.
США также неоднократно обвиняли Китай в несвоевременном предоставлении данных о COVID-19. В частности, госсекретарь Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявила, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.
Источник: Лента.Ру