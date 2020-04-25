Лавров заявил о запрете ЕС «старшими товарищами» просить помощи у России

Некоторые страны Европы и члены НАТО «были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться» к России за помощь в борьбы с коронавирусом, но не делают этого из-за запрета от «старших товарищей». Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в субботу. 25 апреля.

Министр отметил, что в «определенных видах помощи» у России «действительно есть хорошие сравнительные преимущества».

Печально, отмечает Лавров, что «некоторые неолиберальные страны» пытаются в рамках пандемии коронавируса, когда нужно спасать людей, «внедрять геополитику».

«Ситуацию с помощью, которую Россия оказывает Италии по прямой просьбе премьер-министра, мы все хорошо знаем. Не унимаются некоторые итальянские СМИ, пытаясь представить это как чуть ли не «военное вторжение на территорию Североатлантического союза», — приводит сайт МИДа слова Лаврова.

Москва направила в середине марта в Италию самолеты с военными специалистами и медицинским оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Однако 25 марта итальянская газета La Stampa сообщила, что 80% поставленного из России оборудования оказалось бесполезным в борьбе с COVID-19. Журналисты издания отмечали, что таким образом российская сторона пытается удовлетворить свои политические амбиции.

В Минобороны России заявили, что газета манипулирует низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на «мнения» неких анонимных «высокопоставленных» источников. В ведомстве назвали помощь итальянской стороне бескорыстной, а цели российской миссии 2020 года в Бергамо — «открытыми, конкретными, прозрачными и чистыми».

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты.

По данным на 24 апреля российские специалисты продезинфицировали пансионаты для пожилых в более 70 населенных пунктах Ломбардии и лечат пациентов в Бергамо.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на третьем месте по числу заразившихся коронавирусом в мире — с начала эпидемии там заразились 192,9 тыс. человек.

Помимо Италии, Россия помогала в борьбе с коронавирусом в том числе США, Китаю, Сербии, Боснии и Герцеговине.