Ледовый дворец в Иркутске достроят к августу

Правительство Иркутской области продолжит еженедельный контроль строительства ледового дворца «Байкал» в столице региона. Ввод в эксплуатацию крупного спортивного объекта запланирован на август.

В настоящее время идет устранение замечаний, выданных службой государственного строительного надзора и управлением Ростехнадзора. Также проводится благоустройство прилегающей территории, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе облправительства.

Напомним, что дворец «Байкал», рассчитанный на 6 тыс. зрителей, возведен к чемпионату мира по хоккею с мячом. Спортивный комплекс включает ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга.

Игры ЧМ пройдут в Иркутске с 5 по 11 октября. Мероприятие было перенесено из-за угрозы распространения коронавируса. В матчах группы A примут участие восемь команд. По регламенту они разделены на два бассейна.