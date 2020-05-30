Лепс призвал работать жалующихся на бедственное положение артистов

Российский певец Григорий Лепс призвал жалующихся на бедственное положение артистов работать. Об этом он заявил в беседе с Пятым каналом в субботу, 30 мая.

По словам Лепса, в сложной ситуации оказались не только звезды эстрады. «Работать надо! Над собой, по крайней мере. У одного человека такое мнение, у другого — другое. Но “бедственное положение артистов” — это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное?» — отметил певец, вспомнив о шахтерах, колхозниках и пенсионерах.

Лепс подчеркнул, что артистам не должны оказывать дополнительные меры поддержки, потому что они ничем не лучше других граждан.

Ранее о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса заявил продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, артисты, которые на протяжении своей творческой деятельности платили налоги, имеют полное право требовать от государства поддержки.

После этого российские звезды подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.

Однако исполнитель Григорий Лепс получил отказ. Артистом была подана заявка на господдержку ювелирной компании, в которой ему принадлежат 20 процентов акций. Отмечается, что в период пандемии коронавируса сокращения в компании составили более 10 процентов. Это и послужило причиной отказа.

Источник: Лента.Ру