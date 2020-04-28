Лесопожарный центр создадут в Красноярском крае

28 апреля 2020     16
Лесопожарный центр создадут в Красноярском крае

В Красноярском крае появится лесопожарный центр. Этого не исключил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным губернатор Александр Усс.

По его словам, центр откроют на севере края. Его появление должно помочь работающим там угольщикам и нефтяникам.

Кроме того, в этом году в крае на 100 человек увеличили штат лесных инспекторов. Но из-за аномально жаркой погоды специалисты вынуждены справляться с гораздо большими нагрузками, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Режим ЧС действует на территории Красноярского края с 24 апреля. С начала пожароопасного сезона пожарные ликвидировали почти 400 возгораний. Их общая площадь составила 20 тыс. га.

Источник: Газета Известия

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