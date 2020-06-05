Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии

5 июня 2020     13
Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии

В Башкирии начали выделять льготы самозанятым. Местные жители, которые перешли на специальный налоговый режим, теперь имеют право ряд послаблений.

Всем зарегистрированным самозанятым и тем, кто планирует пройти регистрацию в 2020 году, кроме основного капитала в размере 10 тыс. рублей предоставят дополнительный капитал в размере 12 310 рублей. Об этом информирует «МедиаКорСеть». Предполагается, что за счет этих средств можно будет оплатить налог. Вычет уже начислен гражданам 1 июня, применяться он будет автоматически, уменьшая сумму начисленного налога. Также полагается субсидия в размере уплаченного ими НПД за 2019 год.

В мае президент России Владимир Путин в качестве меры поддержки предложил вернуть самозанятым россиянам налоги на доходы, уплаченные в 2019 году, в полном объеме. Также глава государства предложил выделить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТа. Так они смогут и заплатить налог, и сохранить доход, заявил президент.

Источник: Газета Известия

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