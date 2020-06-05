Лицо эпохи: умер Михаил Кокшенов

5 июня 2020     23
Лицо эпохи: умер Михаил Кокшенов

Его словно высеченное из камня грубым резцом провинциального скульптора лицо узнавалось зрителем с первого взгляда — хотя главные роли Михаилу Кокшенову доставались редко. Он один из немногих сумел адаптироваться в 1990-е к новым временам, одним из первых освоив амплуа комедийного «нового русского». При этом Кокшенов оставался глубоко чувствующим настоящее искусство творцом, даже в самых коммерческих своих работах. Сегодня, 5 июня, замечательного актера и режиссера не стало. «Известия» отдают ему долг памяти.

Для целого поколения зрителей, выросших в 1980-е, Кокшенов оставался самым обаятельным жуликом экрана, сравнимым по популярности разве что с героями Челентано. Его Степан Степаныч из «Спортлото-82» Гайдая в дуэте с пуговкинским спекулянтом Сан Санычем по сути вытягивал не самую, увы, сильную работу советского гения комедии, обеспечив ей первое место в общесоюзном прокате.

Столь же яркими были и другие экранные «прохиндеи», с блеском воплощенные Кокшеновым в совесткое время. Впрочем, подвластны его дарованию были и более глубокие и серьезные роли. Трудно забыть его лейтенанта Иванова в «Фронте в тылу врага» или слугу Ивана в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера.

Он снимался много — фильмография Кокшенова подбирается к полутора сотням названий — но, в основном, в ролях второго плана. Так уж видели его режиссеры: характерный персонаж, оттеняющий главных героев — и создающий тот необходимый фон, который может помочь даже проходной картине поймать волну зрительского внимания и передать то чувство, что на немецком именуется Zeitgeist.

Именно этот дух времени предельно точно передавал Кокшенов почти в любой своей роли — играл ли он деревенского полицая, жулика-спекулянта или постсоветского мафиози. Именно эта роль в последнем фильме Леонида Гайдая, «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», сделала Кокшенова своего рода символом раннего постсоветского кинематографа.

Кокшенов чутко ощущал культурную конъюнктуру — в том смысле, в каком такое умение необходимо каждому стоящему артисту. Его режиссерские работы 1990-х и «нулевых» часто называют «кооперативным кино». Вероятно, в этом ярлыке подразумевается некоторая снисходительность, если не легкое презрение. Однако, пересматривая сегодня «Русский бизнес» или «Улыбку Меламеты» трудно не согласиться с тем, что Кокшенову удалось то, что не получилось у эстетствовавших на деньги спонсоров «высоколобых» творцов: вновь поймать, сохранить и передать — в назидание потомкам — дух той странной, страшной, но, очевидно, неизбежной в истории страны эпохи.

Он и сам был таким — незвездным, что называется, «парнем из нашего города». Родился 16 сентября 1936 года в обычной московской семье. Вырос в Замоскворечье — старинном хулиганском районе столицы. Отец погиб на войне, мать (бывшая, судя по фото, настоящей красавицей) больше не вышла замуж, посвятив себя сыну.

Борис Грачевский, режиссёр, создатель киножурнала «Ералаш»

С Михаилом Кокшеновым мне посчастливилось работать практически на самом начале «Ералаша». Это удивительно яркий комедийный артист, харизматичный, который очень сочно дополнял и украшал своим участием огромное количество сюжетов. Потом он увлекся самостоятельной режиссурой и продюсированием, но, тем не менее, на любой наш звонок с удовольствием откликался, приходил и снимался.

Во времена «безкартинья» он начал снимать своё кино. Простое, дешевое, но достаточно смешное. Наташа Крачковская, Борис Щербаков, да многие артисты у него с удовольствием снимались.Главные роли в кино ему практически не доставались, но и небольшие всегда были большой удачей и оборачивались огромной зрительской любовью. Я много поездил с ним по стране и, как народ его обожал!

Я бы поставил Михаила Кокшенова в один ряд с такими великими комиками, как Петр Олейников, Савелий Крамаров. Когда эти актеры ушли, он занял их место. И если где-то в кино нужна была какая-то сочная «клякса», звали Кокшенова.

Учился Миша не блестяще, а выделявшиеся карманные деньги тратил почти исключительно на кино. В какой-то момент, как вспоминал актер много позже, в голову ему пришла мысль: «Мама хотела стать актрисой, но почему-то не стала. А почему я не могу?». Но закончив 7 классов, он пошел не в театральное (да и не взяли бы по возрасту!), а в техникум. Выучился на геолога и начал трудовую биографию инженером в «Главнефтерудпроме».

Все же мечта не отпускала и в 1958 году он попробовал поступить в легендарную «Щуку», но провалился на экзаменах. Кокшенов пытался разыграть героя, но, как он вспоминал, «мне быстро дали понять: рожа-то у меня не геройская». Но уже на следующий год он прошел — и, как говорится, с триумфом. Кокшенов разыграл несколько сценок собственного сочинения, которые с успехом выдал экзаменационной комиссии за сочинения Куприна и Бунина. Он и вообще строил свою актерскую карьеру на следовании подзабытым к тому времени традициям русского репертуарного театра — и именно это, пожалуй, принесло ему успех.

Народный артист России Дмитрий Харатьян:

С Михаилом Михайловичем мы вместе снимались в картинах «Частный детектив, или операция «Кооперация», «На Дерибасовской хорошая погода или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Новый Одеон». Он в основном снимался в комедийных фильмах, и это неудивительно — в жизни он был человеком веселым, задорным, жизнерадостным, очень коммуникальбельным. У него всегда были новые идеи, он разговаривал такими смешными фразами, что режиссеры часто оставляли их потом в своих фильмах.

Он всегда был крепким, спортивным, занимался боксом — пышащий здоровьем русский богатырь. Очень любил жизнь, у него была настоящая жажда жизни, потрясающее чувство юмора и легкость, которая притягивала к нему всех без исключения людей. По-человечески и по-актерски у нас сложились очень хорошие отношения, мне всегда было приятно с ним работать и общаться. Я от него заряжался позитивом, настроением, оптимизмом.

Колоритный артист, яркий, большой, характерный, крупными мазками работал. Недаром его обожал Гайдай. Ему было 83 года —он прожил яркую жизнь и такой же яркий след оставил в нашем кинематографе. Светлая память.

В 1963 году он начал работать в Театре Маяковского, а уже в 1964-м состоялся полноценный дебют в кино — в роли сына кузнеца Мишки Костырева в драме «Председатель», рядом с великим Михаилом Ульяновым. Собственно, роли в массовке, без упоминания в титрах, были у Кокшенова еще во время учебы — именно тогда он и начал осваивать непростое мастерство держаться в кадре, не перетягивая на себя зрительское внимание, но создавая тот магический эффект присутствия, благодаря которому имена актеров и остаются в истории.

Одна из немногих «почти главных» ролей в творческой биографии Кокшенова — ефрейтор Косых в «Жене, Женечке и „катюше“» Владимира Мотыля — остается, пожалуй, и одной из почти недостижимых вершин отечественной актерской школы в кино. Кажется, опять роль второго плана — но убери из тонкой и горькой трагикомедии по повести Булата Окуджавы фигуру грубоватого ефрейтора, и распадется вся ткань повествования, что-то исчезнет из хрупкой истории фронтовой любви персонажей Олега Даля и Галины Фигловской.

Образ «бугая из простонародья» надолго «прилип» к почти двухметровому широкоплечему Кокшенову-актеру. Однако истинную суть Кокшенова-человека точно уловил Булат Окуджава, подаривший ему свою книжку с надписью: «Мише Кокшенову, хорошо замаскировавшемуся интеллигенту».

Михаил Кокшенов продолжал активно работать и в 80 лет, но в 2017 году случилась беда: актера сразил тяжелый инсульт. После этого он практически исчез из общественной жизни, борясь с недугом. Увы, болезни и годы взяли свое. Сегодня Михаила Михайловича не стало. Но с нами останутся его роли, его герои, его воспоминания — настоящего московского интеллигента, не просто умевшего обернуться «человеком из народа», но глубоко, по-настоящему знавшего жизнь своих соотечественников, во всем ее разнообразии.

Источник: Газета Известия

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