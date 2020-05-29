Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию

29 мая 2020     19
Лидер по запасам нефти стал продавать ее через таинственную компанию

Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.

Впервые о подозрительном нефтяном трейдере стали говорить в конце прошлого года. К настоящему времени компания стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, у нее контракты на 32 миллиона баррелей.

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Южноамериканская республика является мировым лидером по разведанным запасам нефти, но не может торговать ей свободно из-за политики США. Вашингтон последовательно лишает страну нефтяных доходов, чтобы оказать давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его свержения.

Власти Венесуэлы ищут способы обойти ограничения. Источники агентства утверждают, что деятельность Libre Abordo заинтересовало министерство финансов США и Федеральное бюро расследований.

Сама компания ответила, что ей неизвестно о расследовании, которое ведется в США, а поставки нефти проводятся в обмен на гуманитарную помощь, поэтому санкции не должны коснуться ее деятельности.

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Тем не менее структура трейдера выглядит максимально загадочной. Его единственным управляющим и одновременно директором является 23-летняя Ольга Мария Зепеда Эспарза. Кроме нее, у компании есть еще один акционер, а больше представлять Libre Abordo не имеет права никто. Никакой информации о карьере и образовании Зепеды нет, известно только, что в 15 лет она закончила младшие классы по правительственной программе обучения для взрослых.

Как показывают копии контрактов, в обмен на поставки кукурузы и цистерн для воды компания получила нефти стоимостью порядка 300 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Венесуэла подала в суд на Банк Англии с требованием вернуть хранящуюся там часть венесуэльского золотого запаса стоимостью порядка миллиарда долларов. Лондон отказывается передать золото поскольку не признает легитимность правительства Мадуро.

Источник: Лента.Ру

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