Лидеры стран «Большой семерки» согласились собраться в Вашингтоне

28 мая 2020     17
Лидеры стран «Большой семерки» согласились собраться в Вашингтоне

США получили положительные отклики от лидеров стран «Большой семерки» (G7) по решению провести очный саммит. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни, передает ТАСС.

По ее словам, главы государств планируют собраться в июне в Белом доме.

24 мая стало известно, что США, как страна-организатор саммита 2020 года, решили перенести это мероприятие с 10 июня на конец месяца. Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен пояснил, что очная встреча глав государств стала возможной, поскольку США «уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом». Также О’Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.

В марте Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса. Вместо этого он предложил коллегам пообщаться по видеосвязи.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.

Источник: Лента.Ру

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