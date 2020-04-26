Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев

26 апреля 2020     5
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил московских врачей в смерти сослуживцев

Лечение ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в Киеве было гораздо лучше, чем в Москве. Об этом рассказал бывший инспектор пожарной безопасности станции, ликвидатор Петр Шаврей в интервью «Обозревателю», посвященному годовщине катастрофы 1986 года.

Мужчина обвинил московских врачей в проведении «экспериментов» с лечением, которые и привели к смерти ликвидаторов. «Там боялись ребят, шарахались от них. Врачи приходили к ним в защитной одежде, как в скафандрах. В первые дни капельницы им никто не ставил, а две недели давали какие-то таблетки», — говорит мужчина.

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По его словам, на Украине ликвидаторам начали ставить капельницы с первого же дня, а затем лечили в Киеве у онколога Леонида Киндзельского по авторской методике. Шаврей указал, что их посещали главврач московской больницы вместе с американским специалистом Робертом Гейлом, однако именно благодаря нежеланию киевского врача подчиняться их указаниям он и его сослуживцы остались живы.

Шаврей рассказал, что его брату Леониду, который тушил пожар в реакторе номер 4, врачи давали не более пяти лет жизни, однако после пересадки костного мозга он прожил еще 25 лет. Самому Петру американский специалист Гейл пообещал не более семи лет жизни.

Кроме того, в интервью Шаврей рассказал о еще двух авариях, которые случились на Чернобыльской АЭС до взрыва четвертого энергоблока. Взрыв реактора произошел на станции ровно 34 года назад, 26 апреля 1986 года. Авария стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Зона отчуждения вокруг станции будет непригодна для жизни людей еще 20 тысяч лет.

Источник: Лента.Ру

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