LiveJournal поддержит активных авторов и сообщества в самоизоляции

LiveJournal запустил акцию, участники которой смогут месяц читать ЖЖ без рекламы. Для этого нужно просто быть активным автором и разместить до конца апреля определенное количество постов.

У тех пользователей, которые подключили пакет «Профессиональный», включающий в себя, в том числе, и отсутствие рекламы, действие пакета продлится на один месяц. У остальных блогеров, выполнивших все условия акции, реклама отключится автоматически.

«Во время всемирной пандемии и самоизоляции многие люди были вынуждены изменить свой привычный ритм жизни, в частности, они стали больше времени уделять общению в интернете. Мы хотим, чтобы наши пользователи могли максимально комфортно проводить его в ЖЖ, обсуждая новости и делясь своим опытом и идеями», — отметила руководитель LiveJournal Наташа Арефьева.

Кроме того, LiveJournal открывает «Программу развития сообществ». Владельцы и смотрители сообществ в ЖЖ могут получить 500 тысяч бонусных показов для продвижения и расширения аудитории. В программе могут принять участие как уже популярные сообщества, так и новички. Сообществам, которые захотят перейти в ЖЖ с других площадок администрация обещает дополнительную консультационную поддержку.

«Сообщества «Живого Журнала» — идеальный инструмент для общения и поиска единомышленников, для систематизации и накопления знаний, для того, чтобы не чувствовать себя одиноким в это непростое время», — считает операционный директор LiveJournal Сергей Талыков. Он выразил надежду на то, что развитие этих сообществ позволит бо́льшему количеству людей найти для себя интересный и важный контент».

Источник: Лента.Ру