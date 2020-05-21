ЛНР предупредила Украину о готовности дать вооруженный ответ

Самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) предупредила Украину о готовности дать адекватный ответ на провокации. Об этом сказал представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Мы готовы к адекватному ответу на любые провокации со стороны Украины (…). Все вооруженные подразделения приведены в боевую готовность, подтянуты к наиболее активно действующим участкам. Поэтому мы готовы применить в ответ на действия Украины свои вооруженные силы», — заявил Мирошник.

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Он отметил, что обычно ЛНР «только сдерживалась», но сейчас власти готовы к более широкому применению сил. По словам Мирошника, на данный момент ситуация относительно стабильная, однако обстрелы с украинской стороны не прекращаются, в том числе по объектам инфраструктуры.

20 мая самопровозглашенные республики Донбасса привели все воинские подразделения в полную боевую готовность. Причиной стали усилившиеся с начала мая обстрелы с украинской стороны. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма срочно созовет заседание контактной группы в Минске.

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Источник: Лента.Ру