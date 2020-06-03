Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит

3 июня 2020     48
Лоза ответил на предложение Киркорова изобразить аппендицит

Музыкант Юрий Лоза ответил на шуточный призыв народного артиста России Филиппа Киркорова изобразить в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» аппендицит. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

2 июня Киркоров появился в очередном выпуске передачи #вмаскешоу канала СТС. По сюжету певцу предложили исполнить роль увеличенной простаты на передаче. Он заявил, что согласится это сделать, если в том же выпуске певец Николай Басков исполнит роль ануса, а Лоза — аппендицита, так как он «нахрен никому не нужен».

В своей публикации музыкант посетовал на то, что ему с самого утра пришлось описывать журналистам реакцию «на неумелую попытку Киркорова зацепить» его, добавив, что он не обижается на «глупые высказывания» певца. По его словам, Киркоров совершил ошибку, поставив аппендицит в один ряд с анусом и простатой. «Но ведь анус и простата являются частями тела, а аппендицит — это воспаление аппендикса, то есть процесс. (…) Мало того, даже если бы он высказался стилистически верно, то все равно продемонстрировал бы свою необразованность», — возразил он.

Лоза пояснил, что когда-то аппендикс действительно считался бесполезным, однако позднее выяснилось, что «он является частью иммунной системы, выполняет уйму полезной работы, и без него нам никак нельзя». По мнению музыканта, это общеизвестный факт.

«Киркорову нынче тяжело — концертов нет, а значит, занять себя абсолютно нечем. (…) остается заниматься всякой чепухой. Жалко мужика… хотя насчет мужика я, наверное, погорячился», — заключил Лоза.

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Источник: Лента.Ру

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