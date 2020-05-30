Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена

30 мая 2020     12
Лучший боец UFC пригрозил уходом из промоушена

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс выразил недовольство отношением со стороны главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

32-летний Джонс отреагировал на слова Уайта, который прокомментировал их конфликт на пресс-конференции UFC перед очередным турниром организации. Глава промоушена заявил, что Джонс требует гонорара «на уровне боксера Деонтея Уайлдера» за поединок с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. В обращении к Уайту американец пригрозил ему уходом из UFC.

«Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда может лучше разорвать со мной контракт?» — написал он.

Конфликт между Уайтом и Джонсом вспыхнул после того, как глава UFC назвал «безумные» финансовые запросы американца за супербой против Нганну. Сам боец в ответ обвинил промоутера во лжи.

Джонс — лучший боец UFC без учета весовых категорий. Он удерживает пояс чемпиона организации в полутяжелом весе. Репутация Джонса неоднозначна. Боец был уличен в употреблении допинга и неоднократно имел проблемы с законом.

Источник: Лента.Ру

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