Лучший боец UFC раскритиковал участников беспорядков в США

1 июня 2020     19
Лучший боец UFC раскритиковал участников беспорядков в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс раскритиковал участников беспорядков в городах США. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

По словам Джонса, погромы устраивают «тупые подростки», которые ухудшают и без того сложную ситуацию. Боец призвал взрослых вернуть детей домой, так как насилие — не выход из ситуации.

Ранее в понедельник, 1 июня, Джонс отказался от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Этому решению предшествовал конфликт с руководством промоушена. 32-летний спортсмен возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался 25 мая после грубого ареста.

Источник: Лента.Ру

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