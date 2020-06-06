Лукашенко отказался от «крайних мер» в борьбе с коронавирусом

6 июня 2020     18
Лукашенко отказался от «крайних мер» в борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от «крайних мер» в рамках борьбы с коронвирусной инфекцией. Об этом в субботу, 6 июня, он рассказал на встрече с властями Могилевской области, передает «БелТА».

По мнению Лукашенко, Белоруссия смогла эффективно справиться с COVID-19, не устанавливая по всей стране режим самоизоляции или комендантский час. «Но надо же думать, как люди будут жить в однокомнатной квартире, а как в общежитиях… Я понимал, какое будет настроение людей, и с каким настроением выйдут эти люди после закрытия, и что будет потом», — отметил он.

«Притом мы не закрывали страну. Что касается границ, нам и закрывать не надо было. Наше все окружение закрылось. Мы не закрывали аэропорт. Мы показали, что есть такая Беларусь, что она стойкая, мудрая, мощная и может справляться с этой пандемией», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко рассказал, что врачи научились приспосабливаться к вирусу, бороться с ним. Кроме того, глава государства заявил, что инфекция может протекать совершенно по-разному в зависимости от человека и наличия в его организме хронических заболеваний. «Отсюда и лекарства нужны разные. Лекарств у нас хватает, защитных средств предостаточно», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что, помимо пандемии коронавируса, в стране существует еще четыре пандемии: в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия. «Мы их преодолеем. Не такие проблемы преодолевали», — заявил он, отметив, что страна обязана пройти коронавирусную инфекцию красиво.

По состоянию на 6 июня в Белоруссии выявлено 46 868 случаев заражения коронавирусом. За все время выздоровели 22 066 пациентов. Умерли от осложнений 259 человек.

Источник: Лента.Ру

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