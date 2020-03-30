Лукашенко отказался считать учения НАТО «бряцанием оружием»

30 марта 2020     16
Лукашенко отказался считать учения НАТО «бряцанием оружием»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался считать «бряцанием оружия» учения НАТО на границах страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко в понедельник, 30 марта, принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова. Он заявил о необходимости обсудить реагирования на учения НАТО «Защитник Европы 2020».

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов», — отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, в том, что Минск справится с ситуацией. «Не должно быть никакой чрезмерщины», — подчеркнул Лукашенко.

В конце февраля белорусский посол в Армении заявил, что Минску известно о сценарии учений НАТО по нанесению превентивного ядерного удара по республике.

Источник: Лента.Ру

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