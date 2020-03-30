Лукашенко отказался считать учения НАТО «бряцанием оружием»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался считать «бряцанием оружия» учения НАТО на границах страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко в понедельник, 30 марта, принял с докладом госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, министра обороны Виктора Хренина и начальника главного разведывательного управления Павла Тихонова. Он заявил о необходимости обсудить реагирования на учения НАТО «Защитник Европы 2020».

«Я не хотел бы, чтобы это воспринимали как бряцание оружием с нашей стороны. Мы на сегодняшний день учения НАТО, которые проводятся в непосредственной близости от наших границ, так не воспринимаем. Еще и потому, что они значительно отступили от своих первоначальных планов», — отметил Лукашенко.

Он выразил уверенность, исходя из имеющейся информации, в том, что Минск справится с ситуацией. «Не должно быть никакой чрезмерщины», — подчеркнул Лукашенко.

В конце февраля белорусский посол в Армении заявил, что Минску известно о сценарии учений НАТО по нанесению превентивного ядерного удара по республике.

Источник: Лента.Ру