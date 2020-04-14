Лукашенко получил дешевую нефть и начал давить на Россию по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (высший наднациональный орган ЕАЭС) призвал Россию сделать механизм ценообразования на газ более адаптивным, а формат расчетов — подъемным для потребителей, сообщает БЕЛТА.

По его словам, вопрос энергетики является базовым для работы экономики. Негибкость со стороны России негативно влияет на цепочку формирования добавленной стоимости и подрывает устойчивость функционирования ЕАЭС.

Материалы по теме 00:02 — 8 апреля Вирусный психоз Лукашенко не хочет бороться с коронавирусом и советует всем пить водку. Что происходит в Белоруссии?

Лукашенко начал давить на Москву по газу после того, как республика начала получать дешевую нефть от российских компаний. В Минске указывают, что в контрактах прописана цена четыре доллара за баррель, однако размер премий будет обговариваться отдельно. По данным источников, речь идет о пяти долларах.

Глава Белоруссии обратился президенту России Владимиру Путину, чтобы можно было оперативно рассмотреть этот вопрос. Сама рабочая встреча состоялась в режиме видеоконференции.

Накануне, 13 апреля, президент на совещании в Минске попросил власти России «не драть шкуру» с его страны и снизить цену на газ. Он напомнил, что по долгосрочному контракту между странами его стоимость составляет 127 долларов за тысячу кубометров, но в Европе на спотовом рынке его цена уже не превышает 90 долларов.

10 апреля вопрос о снижении цен на российское топливо для Белоруссии инициировал министр энергетики республики Виктор Каранкевич. Он направил соответствующий запрос в «Газпром».

Источник: Лента.Ру