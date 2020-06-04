Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России

Правительство Белоруссии должно уменьшить экономическую зависимость страны от России. Об этом в четверг, 4 июня, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания с новым составом правительства.

«Проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки», — приводит слова белорусского президента агентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.

Ранее в этот же день белорусский лидер назначил главу Госвоенпрома Романа Головченко новым премьер-министром республики .Накануне глава государства отправил в отставку правительство страны, пообещав, что революции при смене правительства страны не будет, так как новый состав формировался на протяжении полугода.