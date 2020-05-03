Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны», — сказал он и заявил, что парад отменить невозможно.

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Он подчеркнул, что особые меры безопасности из-за COVID-19 все же необходимы, например, «стариков надо поберечь», несмотря на то, что ветераны сами попросили его организовать парад. Однако, по мнению президента, мероприятие не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов, а в прошлые праздники люди сами соблюдали безопасность без ограничений.

20 апреля Минобороны Белоруссии ответило на петицию свыше семи тысяч граждан, которые попросили отменить парад из-за распространения коронавирусной инфекции. Ведомство сочло, что эпидемиологическая обстановка в стране благоприятна для проведения такого мероприятия, которое является частью программы боевой подготовки армии.

На момент ответа Минобороны число заболевших в Белоруссии достигало 4779 человек, в том числе трое военнослужащих, 42 человека умерли. По данным на 3 мая, число инфицированных достигло 15828 человек, то есть цифра выросла почти втрое, умерли 97 пациентов. ВОЗ и ООН призывали Минск немедленно ввести карантин.

Источник: Лента.Ру