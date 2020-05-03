Лукашенко заявил о важности лечения пневмонии

3 мая 2020     5
Лукашенко заявил о важности лечения пневмонии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал лечение пневмоний важной задачей. Об этом 3 мая сообщило агентство БелТА.

«У нас наблюдается (пускай на 40–50 человек за четыре месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли», — сказал Лукашенко на совещании, посвященном подготовке мероприятий ко Дню Победы.

По его словам, в республике хватает средств защиты и лекарств, а также решены все вопросы, связанные с безопасностью врачей. Кроме того, страна занимается экспортом средств защиты.

«По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов (искусственной вентиляции легких, ИВЛ. — Ред.). У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», — сказал он.

По данным Worldometer на 3 мая, в Белоруссии число случаев коронавируса составляет 15 828. За весь период эпидемии погибли 97 человек, вылечились 3117 пациентов.

Карантин в Белоруссии так и не ввели. Президент этой страны Александр Лукашенко считает, что ограничительные меры не дадут положительного результатa.

ВОЗ рекомендовала белорусскому лидеру ввести в стране карантин и комендантский час.

Источник: Газета Известия

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