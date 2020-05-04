Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе морского вторжения

4 мая 2020     11
Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе морского вторжения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о покушении на его жизнь в ходе попытки наемников и террористов со стороны Колумбии вторгнуться в Боливарианскую Республику, передает РИА Новости.

У нас есть доказательства и показания чиновника США… который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была – убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии.

Николас Мадуро

Морское вторжение в Венесуэлу произошло в воскресенье, 3 мая. Колумбийские наемники попытались проникнуть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. Они намеревались осуществить государственный переворот, однако вторжение предотвратили. Об этом сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. По его словам, один из наемников был агентом Управления по борьбе с наркотиками США.

Мадуро утверждает, что вторжение состоялось при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии. МИД Колумбии свою причастность к произошедшему отверг.

На данный момент более 25 тысяч венесуэльских военнослужащих из военно-морских, воздушных и наземных сил участвуют в учениях. Все они будут распределены по территории страны, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Источник: Лента.Ру

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