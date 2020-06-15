Mail.ru сообщил о работе над устранением сбоев почтового сервиса

15 июня 2020     8
Mail

Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме. Об этом в понедельник, 15 июня, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Ряд пользователей может испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе заверили, что данные пользовательских аккаунтов не пострадают.

Ранее в этот же день сервис Downdetector сообщил о поступивших жалобах от российских пользователей Mail.ru на работу почтового сервиса. К 13:00 по московскому времени более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть — сайта Mail.ru.

27 января интернет-пользователи сообщили о сбое в работе сервисов Mail.ru из-за технического обновления. 61% интернет-пользователей испытал проблемы с почтой, 26% отметили некорректную работу сайта, еще 11% сообщили о трудностях с доступом в аккаунт. Жалобы были зафиксированы в основном в европейской части России, особенно в городах-миллионниках

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму вернули льготный проезд в электричках
В Крыму вернули льготный проезд в электричках

С 15 июня возобновляется действие региональных льгот на проезд в пригородных поездах. Расписание движения поездов и полный перечень льготных категорий …


Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории
Передано в суд дело подозреваемого в убийстве женщины в Евпатории

Завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сакского района, обвиняемого в убийстве женщины в Евпатории. …


Mail
Mail.ru сообщил о работе над устранением сбоев почтового сервиса

Mail.ru оперативно устраняет неполадки в работе почтового сервиса, в ближайшее время он заработает в штатном режиме. Об этом в понедельник, …


Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть
Данные пассажиров вывозных рейсов в Россию утекли в Сеть

В интернете выставили на продажу данные, которые якобы принадлежат россиянам — пассажирам вывозных рейсов из-за границы. Об этом 15 июня …


Александрова проиграла Мартинцовой на выставочном теннисном турнире в Чехии
Александрова проиграла Мартинцовой на выставочном теннисном турнире в Чехии

14:37 Первая ракетка России Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Терезы Мартинцовой в рамках выставочного турнира Tipsport Elite Trophy …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты