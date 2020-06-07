Макгрегор объяснил решение уйти из спорта

7 июня 2020     22
Макгрегор объяснил решение уйти из спорта

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объяснил решение уйти из спорта. Его слова передает ESPN.

31-летний боец признался, что уже не получает прежних эмоций от единоборств. Кроме того, Макгрегор считает, что в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) пренебрегали его планами. «Что бы я не предлагал, они делали наперекор. Словно, хотели показать свою власть. Нужно было сделать бой между мною и Джастином (Джастином Гэтжи — американским бойцом MMA, прим. «Ленты.ру») за временный пояс», — завил он. По мнению Макгрегора, UFC не удастся организовать поединок между Гэтжи и действующим обладателем пояса в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

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Помимо этого, Макгрегор отметил, что заготовил твит о завершении карьеры еще две недели назад. «Я просто устал от самой игры», — добавил он.

Ранее 7 июня Макгрегор объявил об уходе из спорта. Глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на его решение, признавшись, что не удивлен таким развитием событий. До этого функционер скептически отнесся к решению Макгрегора и ветерана UFC Андерсона Силвы провести «супер бой» в промежуточной весовой категории.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Этого же он добился и в рамках британского промоушена Cage Warriors.

Источник: Лента.Ру

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