Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США

Президент Франции Эммануэль Макрон готов принять участие в очном саммите «большой семерки» G7 в Вашингтоне, если туда прибудут других лидеры. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в Елисеевском дворце.

Данное условие французский президент озвучил в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом после того, как накануне от личного присутствия на мероприятии отказалась канцлер Германии Ангела Меркель, ссылаясь на пандемию коронавируса.

«Для проведения очного G7 необходимо присутствие всех [лидеров], тогда президент республики будет готов [принять участие]», — приводит заявление представителя Макрона La Provence.

По мнению лидера Франции, предстоящее мероприятие «должно продемонстрировать собой момент сплоченности» и решительных действий в кризисное для всего мира время.

26 мая в Белом доме рассказали о намерении Трампа провести очный саммит G7 в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде в штате Вашингтон. Американский президент считает, что это будет хорошим примером «нормализации» ситуации с коронавирусом в мире.