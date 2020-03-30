Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

30 марта 2020     19
Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.

«О китайской или российской помощи много говорят, но почему бы нам не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию 2 миллиона масок и десятки тысяч халатов?», — сказал Макрон.

Он заметил, что такие меры недостаточны, но уверил, что это «только начало» и нельзя «допускать опьянения от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты».

Макрон также призвал к усилению бюджетной солидарности в ЕС. «Европа должна чувствовать себя гордой и сильной, потому что это так», — добавил президент.

27 марта Макрон назвал пандемию коронавируса угрозой существованию Евросоюза. По словам французского президента, пандемия угрожает таким основополагающим принципам Шенгенского соглашения, как отсутствие границ. «Мы сталкиваемся с риском смерти Шенгена», — заявил он.

26 марта состоялся телефонный разговор Макрона с российским президентом России Владимиром Путиным, в котором обсудили меры по борьбе с коронавирусом.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

Источник: Газета Известия

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