Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи

1 июня 2020     8
Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи

Маленький мальчик поприветствовал президента России Владимира Путина во время видеоконференции с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава».

В Международный день защиты детей российский лидер связался с многодетной семьей из Ростовской области, которая воспитывает 11 детей. Глава семейства Колмаковых поприветствовал Путина, однако тут же вслед за ним к президенту обратился его сын.

«Добрый день!» — сказал мальчик и помахал ему рукой.

Глава государства, улыбаясь, также поздоровался с ребенком. После этого мальчик еще несколько раз повторил слова «добрый день» и «привет»

Многодетные родители поблагодарили Путина за меры по поддержке семей. В свою очередь президент пообещал еще раз связаться с Колмаковыми через омбудсмена Анну Кузнецову.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инициатором решения о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 10 лет был сам глава государства.

Выплата стала помощью не только нуждающимся, но и «тем, кто, скажем так, помогает демографии, и тем, кто остался без работы».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи
Маленький мальчик поприветствовал Путина по видеосвязи

Маленький мальчик поприветствовал президента России Владимира Путина во время видеоконференции с семьями, удостоенными орденов «Родительская слава». В Международный день защиты …


Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции
Путин заявил о претворении в жизнь некоторых поправок по Конституции

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые поправки в Конституцию России уже имплементированы в жизнь в силу их востребованности. Новость …


На Черноморском флоте стартовал летний период обучения
На Черноморском флоте стартовал летний период обучения

Впервые торжественный митинг и поздравление моряков решили организовать не на суше, как это обычно бывает, а в акватории на внешнем …


Вести Севастополь. 1.06.2020
Вести Севастополь. 1.06.2020. Выпуск 14:30

Главные темы программы: – Статистика пандемии и новый уровень контроля на въезде в Севастополь. Последние новости от городского правительства. – …


По-летнему тепло в Севастополе станет в выходные
По-летнему тепло в Севастополе станет в выходные

В ближайшие три дня в Севастополе сохранится довольно прохладная для лета погода, днем не выше +17, ночью +12, и возможны …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты