Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

9 апреля 2020     24
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева поделилась с подписчиками несколькими приемами, которые помогут понять, находятся ли они в группе риска в связи с пандемией. Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.

В качестве первого задания она предложила подписчикам обхватить шею. «Если получилось, это здорово!» — написала Малышева. Второй частью теста стало надувание воздушного шарика за один выдох: если легкие человека в порядке, у него получится шарик диаметром не менее 15 сантиметров. В третьей части желающим узнать о своей принадлежности к группе риска предлагалось сложить согнутые указательные пальцы вместе.

«Если эти тесты показали плохой результат, то скорее всего у вас есть хронические заболевания легких, а значит, вы находитесь в группе риска», — объяснила доктор медицинских наук. Им Малышева порекомендовала обязательно соблюдать самоизоляцию, а также переходить на здоровое питание.

Ранее в апреле Малышева сделала прогноз того, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Она предрекла ему всеобщее распространение, но отметила, что у человечества сформируется популяционный иммунитет, благодаря чему подавляющее большинство людей перенесет инфекцию легко.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 9.04.2020. Выпуск 9:00

Главные темы выпуска: – Высадить саженцы и развезти продуктовые наборы. Кто сегодня выходит работать на виноградники? – Правила водителей о …


Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса
Все отрасли российской экономики сочли пострадавшими от коронавируса

Все отрасли российской экономики стоит считать пострадавшими от пандемии коронавируса. Такое мнение высказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков. По его …


Раскрыты масштабы обвала ставок аренды квартир в Москве
Раскрыты масштабы обвала ставок аренды квартир в Москве

После введения режима самоизоляции в Москве ставки аренды столичных квартир экономкласса резко — на десятки процентов — снизились. О масштабах …


Самодельное порно принесло несовершеннолетней девушке сотни тысяч фунтов
Самодельное порно принесло несовершеннолетней девушке сотни тысяч фунтов

В Великобритании девушки зарабатывают сотни тысяч фунтов в год, торгуя эротическими фотографиями в платной социальной сети OnlyFans. Об этом рассказывается …


СМИ назвали предварительную причину пожара в доме престарелых в Москве
СМИ назвали предварительную причину пожара в доме престарелых в Москве

Разрушение топливоподводящих элементов расширительного бака с последующим воспламенением горючей жидкости могло вызвать пожар в доме престарелых в Москве. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты